الأمراض المعدية تقتل 2118 في الصين خلال شهر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت لجنة الدولة الصينية للصحة وفاة 2118 شخصا بسبب الأمراض المعدية في البلاد خلال شهر يونيو/حزيران الماضي.

وقالت اللجنة، في بيان، السبت، إنه تم تسجيل 964457 حالة إصابة بالأمراض المعدية في الصين خلال يونيو/حزيران الماضي، مشيرة إلى أنه تم الإبلاغ عن حالة إصابة واحدة بالكوليرا، ولم يبلغ عن أي حالة إصابة بالطاعون، فيما لم ينتج عن هذين المرضين المصنفين ضمن "الفئة الأولى" وهي الأخطر في تصنيف قانون الوقاية من الأمراض المعدية وعلاجها بالصين، أية حالات وفيات.

وأضافت أنه تم تصنيف 319934 حالة على أنها أمراض معدية من "الفئة الثانية" خلال الشهر نفسه، ما أسفر عن 2105 وفيات، حيث مثلت أمراض التهاب الكبد الفيروسي والسل والزهري والدوسنتاريا والحمى القرمزية 91% من هذه الحالات.

وأشارت اللجنة إلى أن أمراض "الفئة الثالثة" تسببت في وفاة 13 شخصا في يونيو/حزيران، وكانت أمراض الحمى القلاعية والإنفلونزا والإسهال المعدي هي الأكثر انتشارا في هذه الفئة بنسبة 92% من الحالات.

والأمراض المُعدية هي اضطرابات نتجت عن كائنات حية مثل البكتريا، أو الفيروسات، أو الفطريات، أو الطفيليات، وتعيش العديد من الكائنات الحية في أجسامنا بعضها مُضرة وأخرى مفيدة، ولكن قد تتسبب بعض الكائنات الحية أمراضا في ظل ظروف محددة.