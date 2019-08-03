احذر من تصلب الشرايين والجلطة القلبية.. التدخين وارتفاع ضغط الدم يؤديان إليها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من أخطر الأمراض التى قد تصيب القلب هى تجلط الدم داخل الشرايين وعدم سريانه بشكل طبيعى وعدم قدرته على ضخه بكل أنحاء الجسم، ما يسبب الشعور بأعراض خطيرة قد تهدد حياة الإنسان إن لم يتم التعامل معها بشكل سريع وعاجل وقد يتطلب الأمر تدخلا جراحيا بإجراء عملية قسطرة وتركيب دعامات داخل الشرايين الرئيسية بالقلب لمساعدتها على سهولة سريان الدم داخلها. وحسبما ذكر موقع healthline كثير من الناس لا يعرفون أعراض الجلطة القلبية وأسبابها، وتحدث الجلطة نتيجة عدم وصول الأكسجين لعضلة القلب بشكل طبيعى بسبب انسداد فى الشرايين الرئيسية بالقلب.

أعراض الإصابة بالجلطة القلبية: 1- الشعور بالدوخة والدوار. أعراض الإصابة بالجلطة القلبية: 1- الشعور بالدوخة والدوار. 2- صعوبة فى التنفس. 3- شعور بالصداع. Advertisements 4- غثيان. 5- ألم فى الأسنان والفك. 6- ألم فى الظهر. 7- ألم الذراع اليسرى. 8- تعرق شديد. أسباب الإصابة بالجلطة القلبية متعددة وهى: - التدخين. أسباب الإصابة بالجلطة القلبية متعددة وهى: - التدخين. - ارتفاع ضغط الدم. - ارتفاع نسبة الكوليسترول فى الدم. - الإصابة بمرض السكرى.

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