شكرا لقرائتكم خبر عن مطار أمريكي يمنع بيع الزجاجات البلاستيكية والان مع التفاصيل

قرر مطار سان فرانسيسكو الدولي منع بيع الزجاجات البلاستيكية المخصصة للاستخدام مرة واحدة.

وذكرت صحيفة "سان فرانسيسكو كرونيكل" أنَّ القرار سيدخل حيّز التنفيذ في 20 أغسطس/آب، ويندرج في إطار خطة خماسية لتخفيض النفايات وانبعاثات الكربون واستخدام الطاقة إلى الصفر.

وقال الناطق باسم المطار، دوج ياكل، للصحيفة: "نحن أول مطار يعتمد هذا التغيير على حد علمنا".

وسيطبّق الحظر على كل المطاعم والمقاهي وأجهزة البيع الآلية، لكن ليس على شركات الطيران التي تستخدم المطار.

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وسيوفِّر المطار المياه المنقاة مجاناً في 100 محطة، إذ يمكن للمسافرين ملء قنان زجاجية أو معدنية يحملونها.

ويقدِّم المطار نفسه على أنَّه "رائد" في مجال الاستدامة مع وضع ألواح شمسية ومع دعوته كل المستأجرين إلى استخدام أوان قابلة للتحول إلى سماد بالكامل.

وارتفع الإنتاج العالمي للبلاستيك بشكل سريع، ويصل إلى أكثر من 400 مليون طن سنوياً، وتشكِّل قطع البلاستيك الأحادية الاستخدام 70% من نفايات البلاستيك التي تلوِّث البحار والمحيطات.

وينفق أو يصاب سنوياً مليون طائر وأكثر من 100 ألف حيوان ثديي بحري بعد تعلّقها بقطع البلاستيك أو من خلال ابتلاعها.