نقاط تفتيش لرصد "إيبولا" على حدود موزمبيق ومالاوي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقامت موزمبيق نقاط تفتيش على طول حدودها مع مالاوي لمراقبة مرض إيبولا.

وبدأت نقاط التفتيش في العمل، السبت، في "ميلاج" و"مورومبالا" في منطقة زامبيزيا، ومن المتوقع أن تمتد إلى أقاليم أخرى تتاخم مالاوي.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن المسافرين الذين يأتون من مالاوي سيخضعون للمراقبة، للكشف عن المرض الذي تم رصده في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال هدايات قاسم، مدير الصحة الإقليمية في منطقة زامبيزيا بموزمبيق: "إقامة نقاط تفتيش لرصد إيبولا تمثل أحد التوجيهات الإرشادية التي تم اتخاذها، بناء على قرار صادر عن وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لمنع انتشار المرض إلى دول أخرى".