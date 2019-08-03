القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقامت موزمبيق نقاط تفتيش على طول حدودها مع مالاوي لمراقبة مرض إيبولا.
وبدأت نقاط التفتيش في العمل، السبت، في "ميلاج" و"مورومبالا" في منطقة زامبيزيا، ومن المتوقع أن تمتد إلى أقاليم أخرى تتاخم مالاوي.
وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن المسافرين الذين يأتون من مالاوي سيخضعون للمراقبة، للكشف عن المرض الذي تم رصده في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقال هدايات قاسم، مدير الصحة الإقليمية في منطقة زامبيزيا بموزمبيق: "إقامة نقاط تفتيش لرصد إيبولا تمثل أحد التوجيهات الإرشادية التي تم اتخاذها، بناء على قرار صادر عن وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لمنع انتشار المرض إلى دول أخرى".
كانت هذه تفاصيل خبر نقاط تفتيش لرصد "إيبولا" على حدود موزمبيق ومالاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.