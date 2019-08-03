طريقة إعداد وتحضير سلمون مشوي بالعسل والخردل للرجيم

القاهرة - لايف ستايل

مقادير سلمون مشوي بالعسل والخردل للرجيم

- لخليط الصوص : خل التفاح : ربع كوب

الماسترد : ربع كوب

العسل : ربع كوب

زيت الكانولا : 3 ملاعق كبيرة

الثوم : فص (مهروس)

ملح : نصف ملعقة صغيرة

فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة - فيليه السلمون : 4 قطع

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة طريقة تحضير سلمون مشوي بالعسل والخردل للرجيم Advertisements اخلطي العسل والماسترد والخل في طبق جيداً.

ضعي قطع السلمون في طبق وأضيفي ربع كوب من خليط العسل والخردل واخلطي.

سخني الزيت في مقلاة واسعة على نار متوسطة وقلبي فيليه السلمون وتبليه بالملح والفلفل والثوم لمدة 4 دقائق على الجهتين حتى تصبح ذهبية اللون وتنضج.

قدمي السلمون ساخناً وزعي باقي كمية خليط العسل والماسترد والخل فوقه. قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير معجون الفلفل الحار بالثوم تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فول بالفلفل والثوم

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