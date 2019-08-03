القاهرة - لايف ستايل

مقادير كيكة التفاح بالقشطة

- سكر : كوب

- الزبدة : نصف كوب (طرية)

- القشطة : علبة

- حليب : ربع كوب

- طحين : كوب ونصف

- البيض : 3 حبات

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- القرفة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

- التفاح : 4 حبات (مقشر ومفروم مكعبات صغيرة) طريقة تحضير كيكة التفاح بالقشطة سخني الفرن على حرارة 180 درجة.

جهزي قالب الكيك وادهنيه بالزبدة ورشة طحين.

اخفقي البيض والزبدة والسكر في الخفاقة الكهربائية حتى يصبح المزيج هشاً وكريمياً.

أضيفي الفانيلا واخفقي ثم أضيفي القشطة.

أضيفي الطحين والبيكنج باودر والملح والحليب واخفقي حتى تتجانس المكونات.

أضيفي التفاح والقرفة وحركي.

صبي المزيج في قالب الكيك المجهز وأدخليه الفرن لمدة 45 دقيقة أو حتى ينضج الكيك.

ازيلي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد 10 دقائق.

قدمي الكيك في طبق دافئاً أو بارداً حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير قطايف بالقشطة تعرفي على طريقة تحضير حلى كاسات الكنافة بالقشطة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة إعداد وتحضير كيكة التفاح بالقشطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.