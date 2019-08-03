5 فوائد رائعة لتناول كوبين من عصير الكرز يومياً

أظهرت نتائج تجربة استمرت 12 ِأسبوعاً فوائد رائعة لتناول كوبين من عصير الكرز غير المُحلّى كل يوم، أهمها تحسن القدرات المعرفية والذاكرة والتفكير. وشارك في التجربة 37 شخصاً أعمارهم بين 65 و80 عاماً، وأظهرت النتائج أن عصير الكرز مفيد لضغط الدم والسكري أيضاً.

وبحسب الدراسة التي نُشرت نتائجها في دورية "نيوترشن أند فانكشن"، تبين أن تناول كوبين من عصير الكرز يومياً يحقق:

* تحسن القدرة على التذكّر بنسبة 5 بالمائة.

* زيادة سرعة الحركة والمشي لكبار السن بنسبة 4 بالمائة.

* تناقص أخطاء الذاكرة البصرية بنسبة 23 بالمائة.

* زيادة التنبه للتفاصيل البصرية بنسبة 3 بالمائة.

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* تناقص الأخطاء الناتجة عن ضعف التذكّر أثناء أداء المهمات بنسبة 18 بالمائة.

وبينت الدراسة أن لتناول عصير الكرز يومياً فوائد في إدارة حالة السكري وارتفاع ضغط الدم. وعلى الرغم من أن عدد المشاركين في التجربة صغير إلا أن النتائج توفر أدلة على فوائد هذا العصير للذاكرة وقدرات التفكير.

ودعت توصيات الدراسة الشركات المنتجة لعصير الكرز إل توفير المزيد منه من دون التحلية بالسكر ليناسب كبار السن الذين يحتاجون إلى فوائده.

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