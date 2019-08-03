الطريقة المثالية لقياس الخصوبة لدى الرجال

حديثة إلى نتائج مهمة حول خصوبة الرجل، والطريقة السليمة للتأكد من نسبتها لديه؛ ما من شأنه أن يساعد الأزواج الذين يعانون مشكلات في الإنجاب لإتمام هذه العملية بنجاح من خلال التلقيح الصناعي.

وكشفت الدراسة أن السائل المنوي للرجل دائماً ما يكون سليماً ولا يعاني المشكلات خلال مراحله الأولي عندما يكون داخل الخصيتين.

الخصوبة لدى الرجال

وأشار الباحثون إلى أن الأمر يختلف عند انتقاله عبر قنوات الجهاز التناسلي؛ حيث إنه يتعرض لعدد من التفاعلات تتسب في الإضرار به بما قد يعوق الإنجاب.



وأجرى الباحثون مقارنة بين السائل المنوي لرجال لا يعانون مشكلات في الإنجاب وآخرين لديهم مشكلة في الخصوبة، وكانت النتيجة متباينة لديهما في طبيعة السائل المنوي.

الطريقة السليمة لقياس خصوبة الرجال

وبتكرار الدراسة بأخذ عينات من الحمض النووي، ولكن من الخصية مباشرة لدي الفئتين؛ تبين أن الحمض النووي للأشخاص الذين يعانون مشكلات في الخصوبة سليم وليس به أي ضرر، وهو ما يتناقض مع ما حدث عند قذفه بعد مروره بقنوات الجهاز التناسلي.



وتبرز أهمية هذه الدراسة في ضرورة الاعتماد على هذه الطريقة في أخذ عينات من السائل المنوي من الخصية مباشرة لضمان نجاح عمليات التلقيح الصناعي للتغلب على مشكلات الإنجاب وتقليل الاعتماد على السائل المقذوف لتحقيقه نتائج سلبية.

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