شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض اعتلال عضلة القلب وعوامل تؤدى لزيدتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحدث اعتلال عضلة القلب عادة بسبب نوبة قلبية سابقة أو مرض الشريان التاجى، كما أن هناك عدة عوامل تعرض الناس لخطر متزايد لهذه الحالة.

تلعب عوامل مثل ارتفاع الكوليسترول فى الدم والسمنة والتدخين وتعاطى المخدرات والكحول والسكر دورا فى تزايد نسبة الإصابة، وذلك وفقا لموقع Healthline.



قلب

أعراض نقص تروية القلب، أو اعتلال عضلة القلب القلبى، تشمل ضيق التنفس، والإرهاق الشديد أو التعب، والدوار، والدوخة، والألم والضغط فى الصدر، وزيادة الوزن، وخفقان القلب، وذمة فى البطن أو القدمين والساقين، السعال والازدحام الذى يحدث بسبب وجود السوائل فى الرئتين.

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فى مراحله المبكرة قد لا يسبب نقص تروية القلب أى أعراض على الإطلاق؛ قد يصاب الأفراد المصابون بالأعراض فقط مع تقدم الحالة ضعف تدفق الدم وتضييق الشرايين.

التاريخ العائلى لأمراض القلب، ووجود ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم والأمراض التى تسبب تراكم البروتينات فى الأعضاء أو أنسجة الجسم يمكن أن يزيد أيضًا من المخاطر الفردية، أيضا يمكن لمرض الكلى فى نهاية المرحلة أن يلعب دورًا فى نموه.

يكون الرجال أكثر عرضة من النساء للإصابة بمرض الشريان التاجى، ومع ذلك، فإن الفجوة بين الرجل والمرأة تغلق بعد أن تصبح النساء فى مرحلة انقطاع الطمث تزيد حالات الإصابة بين النساء فى حالات التدخين وتناول موانع الحمل عن طريق الفم عند يتجاوز سن 35.