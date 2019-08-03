شكرا لقرائتكم خبر عن فى يوم البطيخ.. اعرف فوائده الصحية على قلبك وصحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر البطيخ من الفواكه الصيفية التى تحتوى على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تساعد على ترطيب الجسم وحمايته من الإمراض وفى يوم البطيخ يقدم ”الخليج 365” فوائد البطيخ وفقا لما ذكره موقع plantshospital.

1: يحتوى البطيخ على نسبة عالية من الفيتامنيات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجهاز المناعى وتحمى الجسم من الاصابة بالفيروسات والعدوى.

2: يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية ويحد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والتعرض للجلطات والسكتة الدماغية.

Advertisements



بطيخ

3: يحتوى البطيخ على نسبة عالية من الفيتامينات والبيتا كاروتين ما يساعد على مكافحة الأمراض السرطانية.

4: يساعد على محاربة الإجهاد نظرا لاحتوائه على نسبة كبيرة من البوتاسيوم والعناصر الغذائية التى تمد الجسم بالنشاط والطاقة.



البطيخ

5: تناول البطيخ يحمى من مشاكل العين وذلك لاحتوائه على البيتا كاروتين المهم لصحة العين والرؤية.

6: تناول البطيخ يساعد على ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة.

7: يحتوى البطيخ على بعض الخصائص التى تساعد على تعزيز صحة الرئتين والجهاز التنفسى وتحد من خطر الإصابة بضيق التنفس.