مغص الحامل في الشهر الرابع

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 3 أغسطس 2019 01:34 مساءً - يحدث المغص في الشهر الرابع من الحمل، والشهر الرابع هو بداية الثلث الثاني من الحمل الذي يقسم لثلاثة أثلاث. لمغص الحمل طبيعة خاصة في هذا الشهر، وله أسبابه التي يشرحها الدكتور «سلمان توفيق» أخصائي النساء والولادة حيث يشير إلى ما يلي:

مغص الشهر الرابع يمهد لمغص الولادة

لا يمكن أن يطلق على هذا الشعور اسم المغص، لأن المغص يستمر على شكل نوبات تتجاوز الثلاث دقائق، ولكن ما يحدث عبارة عن تقلصات.

هذه التقلصات هي تقلصات رحمية للتدريب على تقلصات الولادة وتهيئة الرحم لها.

وقد أطلق عليها اسم تقلصات براكستون هيكس نسبة إلى العالم الذي اكتشفها.

مدة هذه التقلصات لا تزيد عن الدقيقتين.

في أحيان كثيرة، تتراوح مدتها ما بين 30 - 60 ثانية، أي أنها لا تزيد عن نصف دقيقة في أبسط حالاتها.

تسبب هذه التقلصات عدم الراحة للحامل وتصفها النساء الحوامل بأنها كتمزيق الثوب لتوسيعه.

تتغير شدة هذه التقلصات ولا تسير على وتيرة واحدة.

متى يكون مغص الشهر الرابع خطراً؟

كما ورد سابقاً، لا يمكن أن يطلق على هذه التقلصات مسمى المغص.

تصبح خطرة إذا كانت مترافقة مع نزف من المهبل مثلاً.

Advertisements

كيفية الوقاية منها

لا يمكن الوقاية من تقلصات الرحم في الشهر الرابع، لأنها عادية، ولكن يمكن الابتعاد عن بعض الأسباب التي تزيد منها، كالآتي:

كثرة الجماع، ولذلك يجب التقليل من الجماع قدر المستطاع في حال تكررت التقلصات وأصبحت مؤلمة للمرأة.

يفضل تغيير وضعية الجماع، لأن الوضع الطبيعي والمعتاد يزيد من تقلصات الرحم.

وكذلك البعد عن العنف أثناء الجماع.

تمارين للتخلص من مغص الشهر الرابع

نعم هناك تمارين النفس والتي يجب أن تتدرب عليها الحامل وتعرف بتمارين التنفس العميق. تقوم الحامل بالاستلقاء على ظهرها، ثم ترفع ساقاها إلى أعلى عند مستوى القلب باستخدام وسائد خفيفة والبقاء على هذا الوضع لعدة دقائق.

يجب أن تتخلص الحامل من الغازات والانتفاخ وآلام القولون لأنها تزيد من حدة المغص.