أكاديمية في لبنان لتعليم الصغيرات تصميم الأزياء

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 3 أغسطس 2019 01:34 مساءً - تبدو الفكرة غريبة ومميّزة في آن واحد، لأنها جذبت عدداً من اللبنانيات الصغيرات اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين الـ 6 والـ 16 عاماً لتعلّم أصول وقواعد تصميم الأزياء بهدف تحقيق حلمهن عندما يكبرن.

معظمهن يحب الرسم والألوان، الأقمشة، الخياطة، التطريز... ولكنهن لا يعلمن من أين يبدأن من أجل تنمية موهبتهن، فكانت هذه الأكاديمية لصاحبتها ومؤسستها «حنان كلش»، بعدما طلبت منها ابنتها «ميا» تعلّم تصميم الأزياء.

رعاية الموهبة

حول الأكاديمية تقول مؤسستها «حنان كلش»: «تتمكّن كل فتاة من عمر الـ 6 حتى الـ 16 عاماً من التعبير عن نفسها، وذلك بهدف الوصول إلى متابعة موهبتها في المستقبل في مجال تصميم الأزياء».

تأسيس الأكاديمية

حول انطلاق فكرة تأسيس الأكاديمية، تشير «حنان» إلى أن ابنتها «ميا» التي تبلغ 11عاماً، طلبت منها أن تعلّمها فن تصميم الأزياء، فاكتشفت الوالدة عدم وجود أكاديميات ومعاهد في لبنان أو في أي من الدول العربية في العالم العربي لهذا الأمر، عندئذ، قرّرت تأسيس هذه الأكاديمية وفتحت الباب واسعاً أمام جميع الفتيات الموهوبات وذلك من خلال العمل والتنسيق مع مستشارين وأساتذة متخصصين في هذا المجال لخلق منهج لتعليم تصميم الأزياء يتناسب مع أعمار التلميذات.

المشاركة في أسبوع الموضة

وحول مشاركة التلميذات في عرض الأزياء الذي جرى خلال أسبوع الموضة في بيروت مؤخراً بمشاركة 24 فتاة من الأكاديميّة، تضيف حنان: «هذا العرض كان رائعاً، لأن الفتيات عرضن التصاميم التي قمن بتنفيذها بأيديهن، التجربة كانت رائعة، اكتسبن الثقة، وكنّ فرحات جداً بهذا العرض والأهل أيضاً كانوا فخورين جداً ببناتهنْ».

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المشاركة في العرض

تقول مصمّمة الأزياء «لانا فيّاض» إنها في هذه الأكاديمية تعلّم الصغيرات فن تصميم الأزياء الذي يشمل بحث وفكرة التصميم وطرق تطبيقها على القماش من خلال الخياطة وصولاً إلى تصميم مجموعتهنّ حتى يتم اختيار قطعة منها للمشاركة في العرض».

وحول الصعوبات في التعاطي مع هذه الفئة العمرية ، تشير «لانا» إلى أن أعمار الفتيات سلسة إلى حدّ كبير وكل فتاة تتمتّع بمهارات معينة.

مصممات صغيرات

«يارا حلاوي»، 10 أعوام، تقول إنها تحب الرسم، وفور افتتاح الأكاديمية بادر أهلها إلى تسجيلها، لأنهم اكتشفوا موهبتها في الخياطة منذ حوالي الـ 9 شهور.

تقول «يارا»: « أحب خياطة الملابس، وقد صممت فستاناً باللون الرمادي وعرضته خلال عرض الأزياء الذي شاركت به في الأكاديمية».

«سما جابر»، 11 عاماً، تحب الرسم كثيراً، انضمت إلى الأكاديمية منذ العام الماضي بسبب تشجيع الأهل بعد اكتشافهم حبها لتصميم الأزياء.

تقول «سما»: « شاركت في الـ «فاشن شو» بعدما صممت تنورة وكنزة وعرضتهما. فالأكاديمية فتحت لناباباً من أجل تنمية موهبتنا والتعبير عنها من خلال الدروس المخصّصة في الألوان والرسم والأقمشة...».