إنفوجراف.. 7 إجراءات تحميك من الإصابة بضربات الشمس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تشكل الشمس الحارقة خطورة على الصحة، خاصة خلال فترة الصيف، فمن الممكن أن تؤدي إلى عواقب صحية وخيمة، وتبدأ أعراضها بارتفاع غير طبيعي في درجة حرارة الجسم تصاحبها أعراض جسدية أخرى تتضمن تغيرات في وظيفة الجهاز العصبي، وقد تكون مميتة إن لم تعالج فورا.

وتحدث ضربات الشمس غالبا نتيجة التعرض المباشر لأشعة الشمس أو نتيجة بذل مجهود بدني في طقس شديد الحرارة ولفترة طويلة، مع عدم الحصول على كمية كافية من السوائل أو ما يمنح الجسم شعوراً بالرطوبة.

وينصح الأطباء باتخاذ بعض الإجراءات للوقاية من ضربات الشمس لتفادي آثارها المزعجة، والتي يستعرضها الإنفوجراف التالي:



