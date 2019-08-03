فتاة لبنانية تحتفل بتغيير كنيتها من "خازم" إلى "بلا ولا شي

احتفلت فتاة لبنانية، بتغيير كنيتها من "خازم" إلى "بلا ولا شي"، وعبّرت سارة عن فرحتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت إنه عندما ناداها القاضي داخل المحكمة باسمها الجديد سارة بلا ولا شي شعرت بالسعادة.

وأوضحت أنه يوم الأربعاء الماضي استدعيت الى محكمة في سانتا آنا في ولاية كاليفورنيا الأميركية للبتّ بطلب تغيير كنتيها، حيث استحصلت على الموافقة القانونية التي تسمح لها بالانطلاق بحياة جديدة.

وعن سبب التغيير، أوضحت سارة أن قرارها ناتج عن مسائل شخصية تريد الابتعاد عنها.

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