شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أصل المشكلة وعالجها.. أسباب مختلفة للإصابة بنزيف اللثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نزيف اللثة من المشاكل الصحية المزعجة، والتى يجهل الكثيرون سببها ، فقد يعتقدون أن نزيف اللثة ناتج عن التهابات أو وجود مشكلة فى الفم والأسنان، ولكن هناك أسباب وأمراض مختلفة تؤدى لنزيف اللثة. وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فأن أبرز أسباب الإصابة بنزيف اللثة هى:

اللثة 1:فقر الدم"الانيما"، وهى من المشاكل الصحية المنتشرة وخصوصا بين الأطفال وتؤثر على صحة الجسم والاسنان واللثة وتسبب النزيف الحاد فى اللثة. 2:الاثار الجانبية لحبوب منع الحمل عند النساء ، لذلك تكون النساء أكثر عرضا لنزيف اللثة. 3:اضطراب الهرمونات والوصول لسن اليأس تسبب نزيف اللثة وخصوصا قبل موعد الدورة الشهرية. Advertisements 4:أطقم الاسنان والتقويم من أبرز أسباب نزيف اللثة والتهاباها. 5:نقص الفيتامينات ى الجسم يسبب نزيف اللثة وخصوصا فيتامين سى. 6:الإصابة بمشاكل صحية فى الكبد تؤثر على صحة الأسنان واللثة وتسبب نزيف اللثة. 7:مرضى السكر أكثر عرضا للإصابة بنزيف اللثة ورائحة الفم الكريهة. لذلك ينصح عند التعرض لنزيف اللثة المستمر والمزمن زيارة الطبيب لإجراء الفحوصات ومعرفة السبب الحقيقى لنزيف اللثة وعلاجه.

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