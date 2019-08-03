شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تحدث السكتة الدماغية ويتوقف القلب أثناء الاستحمام.. تقارير طبية تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الاستحمام هو أفضل شيء لبدء اليوم، وتحديث وتنشيط الجسم، ولكن الحالات المتزايدة للسكتة القلبية أثناء الاستحمام أصبحت كبيرة للغاية وفقا لتقرير نشرت على موقع"onlymyhealth".





أسباب تزايد حالات الوفاة أثناء الاستحمام

الأسباب الثلاثة الشائعة لوفيات الحمام هي:







الدماغ

السكتة الدماغية:عندما لا تصل الدورة الدموية إلى المخ، فإنها تسبب سكتة دماغية، لأن الدماغ لا يحصل على ما يكفي من الجلوكوز والأكسجين اللازم للبقاء على قيد الحياة. السكتة الدماغية:عندما لا تصل الدورة الدموية إلى المخ، فإنها تسبب سكتة دماغية، لأن الدماغ لا يحصل على ما يكفي من الجلوكوز والأكسجين اللازم للبقاء على قيد الحياة.

النوبة القلبية: تحدث النوبة القلبية عندما لا يحصل قلبك على كمية كافية من الدم بسبب مشاكل في الدورة الدموية، وقد يحدث هذا عندما يتم سد الشريان الذي هو المسئول عن توفير الدم لقلبك.





توقف القلب: يحدث هذا عندما يتوقف قلبك عن العمل فجأة، يحدث هذا بسبب عدم انتظام ضربات القلب التي تؤثر على الدورة الدموية للقلب.

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الأسباب التي تؤدي إلى فشل القلب أثناء الاستحمام





1. غسل الرأس أولاتعليمات الأطباء واضحة بعدم ترطيب شعرك ورأسك أولاً عند الاستحمام، هذا التسلسل غير مناسب لجسمك ، حيث يميل الناس إلى صب الماء على رؤوسهم أولاً ثم الانتقال إلى بقية الجسم بالخطأ، مما يجبر أجسامنا على ضبط درجة حرارة الجسم. هذا قد يؤدي إلى كسر الشعيرات الدموية أو الشريان بسبب زيادة مفاجئة في الضغط، لذلك ينبغي أن يبلل الشخص قدمه أولاً.





٢. التغيير المفاجئ في ضغط الدم

يحتاج المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم إلى توخي الحذر الشديد أثناء الاستحمام، لذلك حذرت التقارير الطبية من عدم استحمام كبار السن والأشخاص الذين يعانون من مشاكل في ضغط الدم في الصباح الباكر.

وتزيد فرص الإصابة بسكتة دماغية أعلى في فصل الشتاء، حيث إن تزيد مخاطر تغير درجات الحرارة.