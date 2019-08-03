لندن - لايف ستايل
اقترحت نتائج أبحاث جديدة فوائد صحية لتدليك الأذن بالنبضات الكهربائية، بعدما رصدت تجارب أن جلسات هذا المساج تحسن التمثيل الغذائي، وتقلل الالتهابات، وتخفّض ضغط الدم.
وأظهرت الدراسة أن العصب المبهم الذي يعتبر الأطول في الدماغ ويصلها بأجزاء أخرى في الجسم يستفيد من هذا التدليك.
تدليك الأذن مرتين يوميًا لمدة أسبوعين بنبضات كهربية يخّفض الضغط المرتفع، ويزيد حرق السعرات.
اقرا ايضاً:
تمارين مفيدة لمرضى ارتفاع ضغط الدم
وبحسب الدراسة التي أجريت في جامعتي ليدز وجلاسكو البريطانية عتد تدليك الأذن بموجات دائرية كهربائية يتم تحفيز الجهاز العصبي، وينعكس ذلك على تحسن وظائف الجسم، ومنها زيادة حرق السعرات الحرارية، ومكافحة الالتهابات، وانتظام ضربات القلب.
ونُشرت نتائج التجربة في مجلة "إيجينج"، وأظهرت أن التدليك مرتين يوميًا لأشخاص تزيد أعمارهم عن 55 عامًا يخفّض ارتفاع ضغط الدم، ويحسن وظائف أخرى في الجسم من شأنها تأخير بعض مشاكل الشيخوخة.
قد يهمك ايضاً:
ضغط الدم يستمر سنوات بدون أعراض ويصيبك بأمراض القلب والسكتة الدماغية
كيف تتحكم في ضغط الدم عن طريق رأسك والذاكرة بدون أدوية أو أطعمة
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة علمية تؤكد أن مساج الأذن بالنبضات الكهربائية يؤخّر أمراض الشيخوخة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.