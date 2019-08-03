فتاة من أصول هندية تفوز بلقب ملكة جمال إنجلترا بعد منافسة شرسة مع عشرات الفتيات

تُوِّجت طبيبة هندية تبلغ من العمر 23 عامًا كملكة جمال إنجلترا بعد خضوعها للمنافسة مع عشرات الفتيات، حيث حصلت بهاشا موخيرجي من دربي على درجتين طبيتين مختلفتين وتبلغ نسبة ذكائها 146 ما يجعلها رسميًا "عبقرية"، كما أنها تتحدّث خمس لغات بطلاقة وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكان من المقرّر أن تبدأ عملها الجديد كطبيبة مبتدئة في مستشفى في بوسطن، لينكولنشاير، بعد ساعات فقط من انتهاء مسابقة ملكة جمال إنجلترا مساء الخميس، حيث قالت قبل المسابقة: "لقد بدأت مسيرتي في المسابقة في منتصف الدراسة في كلية الطب - استغرق الأمر الكثير من الإقناع بالنسبة لي للقيام بذلك، لكن في النهاية قرّرت أن أقوم بذلك لتحقيق التوازن بين دراستي والترفيه".

وعلى الرغم من المنافسة التي استمرّت حتى الساعات الأولى، كانت بهاشا على وشك ركوب القطار في الساعة 4 صباحًا حتى تتمكّن من الوصول لوظيفتها في الوقت المحدد، وقالت: "لقد كان هذا الأسبوع مليئًا بالكثير من التغييرات بالنسبة لي، أبدأ العمل اليوم ومن المفترض أن أنتقل إلى مدينة جديدة تمامًا يوم الأحد".

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وأضافت: "لقد كان الأمر مؤلمًا حقًا للأعصاب، ولم أستطع معرفة ما إذا كنت أكثر قلقًا بشأن المنافسة أو عن بدء عملي كطبيبة صغيرة"، وكانت وُلدت موخيرجي في الهند، وانتقلت عائلتها إلى المملكة المتحدة عندما كانت في التاسعة من عمرها، فيما حصلت على درجتي البكالوريوس الكاملتين: الأولى في العلوم الطبية والأخرى في الطب والجراحة من جامعة نوتنغهام.

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