ملك تايلاند يتزوج من ممرضة في الجيش في حفل زفاف علني أمام زوجته

احتفل ملك تايلاند ماها فاجيرالونجكورن بزواجه من عشيقته التي كانت تعمل ممرضةً في الجيش، في حفل علني بحضور زوجته الجديدة سوثيدا فاجيرالونغكورن.

وتأتي هذه الخطوة من جانب ملك تايلاند البالغ من العمر 66 عامًا، عقب اعتراف الملكية الحديثة في البلاد بتعدد الزوجات، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتزوّج الملك ماها من الحارسة السابقة التي تدعى سنينات ونجفاجيراباكدي، 34 عامًا، في حفل بمناسبة عيد ميلاده الـ67، وكانت الملكة سوثيدا جالسة بجانبه.

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وأثناء الاحتفال، قام بصبِّ الماء الاحتفالي على رأس الزوجة الجديدة كما كانت العروس مستلقيةً على الأرض في مستوى أقل من قدمي الملك، وفقًا للتقاليد الملكية التايلاندية.

وتعتبرُ هذه الخطوة هي الأولى التي يكون فيها لملك تايلاندي علنًا أكثر من شريك واحد منذ الحكم الملكي في عام 1932.

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يُذكر أن سينينات المعروفة باسم "كوي" وتسمى أيضًا "نيرامون أونبروم"، كانت ممرضة في مستشفى أناندا ماهيدول العسكري.

ولم يواجه إعلانها كزوجة ملكية أي انتقاد علني من جانب المواطنين في تايلاند، والذين يرون الملك ماها شخصًا غريب الأطوار.

وتأتي هذه التقارير بعد أقل من ثلاثة أشهر من زواج الملك من زوجته، سوثيدا فاجيرونجكورن نا أيوديا، التي كانت مضيفة طيران تابعة لشركة الخطوط الجوية التايلاندية.

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