شكرا لقرائتكم خبر عن "الأتة" معشوقة الجميع فى الصيف.. ترطب الجسم وتقوى القلب وتضبط الأمعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القثاء "الأتة" من الخضراوات الصيفية اللذيذة التى تمنح الشخص الشعور بالترطيب والشبع وعلاج مشاكل الجهاز الهضمى، لاحتوائها على العديد من الفوائد الصحية وهى غنية بالفيتامينات والألياف الصحية.



الأتة

وحسبما ذكر موقع "healthline" فإن القثاء مفيدة للأخاص الذى يتبعون نظاما صحيا فى التغذيه وأنظمة الرجيم لأنها قليلة السعرات الحيوية وتزيد من الشعور بالشبع عند تناولها بين الوجبات، مما يقلل من كميات الطعام التى يتم تناولها بشكل كبير.





- غنية بفيتامين ك، الذي يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم من الأطعمة، ما يحافظ على صحة العظام، ويقلل من فرص إصابته بالهشاشة والكسور.

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- غنية بالألياف، والبوتاسيوم، والمغنسيوم، المفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية، كما تقلل من فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم، والأزمات القلبية، وخفض نسبة الكوليسترول الضار بالدم، والوقاية من تصلب الشرايين.

- تساهم فى ضبط مستويات السكر بالدم لاحتوائها على الألياف.

- تساعد فى الحفاظ على نضارة البشرة و علاج حروق الشمس.

- تساهم الألياف الموجودة بالقثاء في تحسين حركة الأمعاء، والتقليل من فرص الإصابة بعسر الهضم، والإمساك، والانتفاخ، والغازات.