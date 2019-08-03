شكرا لقرائتكم خبر عن لو عمودك الفقرى على طول وجعك.. اعرف ازاى تعالجه وتخفف عن نفسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألم العمود الفقرى من المشاكل التى يعانى منها الكثير من الأشخاص لأسباب مختلفة، قد يكون بسبب التقدم فى العمر والإصابة بهشاشة العظام أو فقدان كتلة من العظام والتهاب المفاصل الروماتويدى.

ووفقا لما ذكره موقع webmd فأن هناك بعض النصائح التى يجب أن يتبعها مرضى ألم والتهاب العمود الفقرى لتخفيف الألم والعلاج وهى:

1:ينصح مرضى ألم العمود الفقرى بالحفاظ على الوزن الصحى وتجنب الإصابة بالسمنة المفرطة التى تؤثر على العضلات والمفاصل وتزيد من ألم المفاصل.

2:ينصح المرضى بتجنب التدخين، فقد يزيد من الألم والالتهاب ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض المختلفة.



عمود فقرى

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3:المتابعة مع الطبيب لمعرفة الطريقة الصحيحة للجلوس، مع عدم انحناء الظهر والنوم بشكل صحيح.

4:الاهتمام بجلسات العلاج الطبيعى فلها دور كبير فى العلاج السريع وتخفيف ألم العمود الفقرى.

5:الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية بانتظام فقد اثبتت الأبحاث والدراسات أن للرياضة دور كبيرة فى تخفيف ألم العضلات والمفاصل.

6:ينصح بالتغذية السليمة وتناول الخضروات والفواكه والطعام الذى يحتوى على فيتامينات ومواد مضادة للأكسدة لتعالج الالتهاب وتخفف الألم.