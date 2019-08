سوليل ويلر طفلة صماء تلفت الأنظار في لعبة "فورتنايت" الإلكترونية

لفتت فتاة صماء تُدعى سوليل ويلر (13 عاماً) الأنظار في لعبة «فورتنايت» الإلكترونية، ونالت شهرتها وسط لعبة يهيمن عليها الأولاد، وقالت ويلر، صاحبة اسم «إيوك» في اللعبة، لشبكة «سي إن إن» الأميركية: «أردتُ أن أقفز حقاً وأصنع التاريخ. إنها فرصة رائعة للمساعدة في إلهام فتيات أخريات... يمكنهنّ الانضمام إلى أي مؤسسة. يمكنهنّ لعب أي لعبة»، وتضيف أنها فخورة بما حققته.

وشاركت ويلر في لعبة «فورتنايت»، التي تجذب مراهقين حول العالم، الجمعة الماضي، في البطولة الدولية بمدينة نيويورك الأميركية، التي شهدت مسابقات للعبة على مستوى جماعي وفردي، ووصلت جوائزها إلى 30 مليون دولار.

وحسب الشبكة الأميركية، فإن ويلر كانت الفتاة الوحيدة التي وصلت إلى النهائيات، والتي شهدت وصول 178 لاعباً من الذكور.

وبدأت ويلر في بث مقاطع فيديو لها وهي تلعب الألعاب الإلكترونية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، واكتسبت منذ ذلك الحين أكثر من مائتي ألف متابع على خدمة البث المباشر من «أمازون».

وتُعد ويلير أول فتاة تنضم إلى «فاز كلان»، وهي منظمة رياضية شهيرة تساعد في ترويج لاعبيها البالغ عددهم 80 لاعباً وتدريبهم على المنافسات.

وشاركت الفتاة الصماء مع اللاعب جوردان فيشر في بطولة المحترفين مقابل الهواة، حيث حصلت على المركز 25 من أصل 50. وفازوا بمبلغ 20 ألف دولار للأعمال الخيرية. وقالت ويلر إنها ستتبرع بحصتها للمساعدة في رعاية الأطفال في لوس أنجلوس، وقالت: «من المهم أن يكون للأطفال منزل، وأن يكون لهم مكان يمكنهم فيه بدء حياتهم المهنية وأريد أن أكون قادرة على إعطائهم هذه الفرصة لبدء ذلك».

ورغم إعاقة ويلر، فإنها تستخدم الخيال الصوتي في اللعبة حتى تكون على دراية باللاعبين الذين يصعدون إليها للهجوم في اللعبة.

وتقوم لعبة «فورتنايت» على مشاركة اللاعبين، حيث يوضعون على جزيرة حيث يتعين عليهم العثور على الأسلحة، وبناء التحصينات والقضاء بعضهم على بعض، حتى يتربع لاعب واحد على القمة. وتُعتبر «ساحات الحرب متعددة اللاعبين على الإنترنت» من أكثر الألعاب شهرة ونجاحاً خلال السنوات الماضية، ومن الألعاب التي تقام لها مسابقات دولية تبرز League of Legends) Defense of the Ancients).

وللمشاركة في كأس العالم للـ«فورتنايت» أُقيمت تصفيات تأهيلية داخلية في اللعبة عبر الإنترنت «أونلاين»، على أن يصل أصحاب النتائج الأعلى للتصفيات النهائية في نيويورك، وهي الطريقة المماثلة للمشاركة في المسابقات العالمية الأخرى، حيث تكون التصفيات داخلية (أونلاين)، ويتأهل للنهائيات أصحاب النتائج الأفضل.

