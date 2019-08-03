شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك التهاب فى البنكرياس.. 9 حاجات لازم تخلى بالك منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب البنكرياس من المشاكل الصحية التى يتعرض لها الكثيرون وتسبب ألما شديدا فى البطن، فالبنكرياس يساعد على هضم الطعام كما يقوم بإفراز الهرمونات التى تنظم عمل الجسم مثل هرمون الأنسولين، وينصح المرضى بزيارة الطبيب لوصف العلاج المناسب للحالة مع اتباع بعض العادات الغذائية المناسبة للحالة. ويقدم موقع emedicinehealth بعض النصائح التى يجب أن يتبعها مرضى التهاب البنكرياس وهى:

التهاب البنكرياس 1:ينصح المرضى بتجنب تناول الأطعمة الدهنية التى تحتوى على زيوت أو الوجبات السريعة التى تزيد من الالتهاب والألم. 2:الاهتمام بتناول الأسماك الصحية نظرا لاحتوائها على نسبة قليلة من الدهون. 3:الاهتمام بتناول الأطعمة التى تحتوى على فيتامين ب والخضراوات والفواكه. 4:تجنب تناول منتجات الألبان والأطعمة كاملة الدسم. Advertisements 5:الابتعاد عن تناول المعجنات والكحك لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون التى تؤثر على صحة الجسم وتسبب التهاب البنكرياس. 6:الابتعاد عن التدخين والمشروبات الكحولية والغازية واستبدالها بالمشروبات الصحية والسوائل الدافئة. 7:الإكثار من شرب المياه للتخلص من الالتهاب. 8:تقسيم وجبات اليوم على خمس وجبات بكميات قليلة وتجنب تناول الطعام قبل النوم مباشرة. 9:تجنب تناول المشروبات الكحولية والقهوة والشاى.

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