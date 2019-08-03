شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. إجهاد القلب المتواصل يسبب أنواعا من الالتهابات تؤدى لتصلب الشرايين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أي إجهاد أو صدمة يتم وصولها إلى الجدران الداخلية للقلب، قد يؤدي إلى تلف الأنسجة، هذا الضرر يسبب أنواعا من الالتهاب ، مما يشير إلى استجابة الجسم المناعية، تلك الحالة قد تكون مقدمة لمرض يعرف باسم تصلب الشرايين.

وفقا لبحث في المعاهد الوطنية للصحة نشر على موقعه "nih" ، تلعب الالتهابات تلعب دورا رئيسيا في تطوير البلاك في عضلة القلب، تسبب الالتهابات حاجز يطلق خلاله استجابة مناعية.



القلب

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الإجهاد المستمر يسبب تراكم الخلايا الأحادية والخلايا الأخرى في تكوين لوحة لزجة في القلب، بينما يتدفق الدم عبر القلب، تلتصق مواد مثل الدهون والكوليسترول بالبلاك ويسبب نمو المزيد من البلاك.

يؤدي نمو البلاك إلى تضييق الشرايين مما يتسبب فى حالة تسمى تصلب الشرايين مما يحد من كمية الدم التي تتدفق عبر القلب ، مما قد يؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية أو أمراض أخرى.

تصلب الشرايين هو أيضا مساهم رئيسي في عدد الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية ، التي تودي بحياة أكثر من 600000 شخص كل عام ، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ولتقليل خطر تصلب الشرايين ، يوصي مركز السيطرة على الأمراض بالإقلاع عن التدخين وممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي منخفض في الكوليسترول والملح والدهون.