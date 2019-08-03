شكرا لقرائتكم خبر عن الصيف ومشاكله.. التينيا الملونة بقع معدية بسبب زيادة العرق.. اعرف أعراضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يعانى الكثير من الأشخاص من ظهور بعض المشاكل الجلدية خلال موسم الصيف نتيجة العرق الغزيز وارتفاع درجة الحرارة، مثل الطفح الجلدى وحمو النيل والتينيا التى تسبب تغير فى لون الجلد وظهور بقع تشعر المصاب بها بالاحراج، حسبما ذكر موقع" healthline".

والتينيا الملونة أحد الأمراض المعدية التى تظهر فى فصل الصيف نتيجة لوجود بعض الفطريات على الجلد الناتجة من العرق مما يؤدى إلى تأثيرها على الصبغه الطبيعية للجلد "الميلانين"، مما يسبب ظهور بقع ملونه على الجلد بأنحاء الجسم المختلفة، قد تظهر على الوجه او الظهر .



تينيا

أسباب الاصابة بعدوى التينيا الملونة:

- الطقس الحار والرطوبة.

- زيادة التعرق.

- ضعف الجهاز المناعي.

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- التغيرات الهرمونية.

- البشرة الدهنية.

أعراض الاصابة بعدوى التينيا الملونة

- الحكة.

- البقع الجلدية خاصة في منطقة الرقبة، والصدر، والذراعين، والظهر.

- تقشير الجلد.

يتمثل علاج التينيا الملونه فى دهان بعض الكريمات الموضعيه ولكن يبقى اثارها على الجلد لعدة أيام حتى بعد القضاء على الفطريات، ومن الممكن أن تظهر الأعراض مره أخرى فى حاله استمرار ارتفاع درجات الحراره والرطوبة العالية، ويجب على المصاب بفطريات التينيا ضرورة تجنب السير خلال ارتفاع درجات الحراره خاصة وقت الظهيرة لعدم التعرض لاشعه الشمس المفرطة،ارتداء ملابس قطنيه لامتصاص العرق.