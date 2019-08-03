شكرا لقرائتكم خبر عن احمى ولادك من هشاشة العظام بـ 5 أطعمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هشاشة العظام من المشاكل التى تخشى السيدات دائما أن يصاب بها أطفالهن نظرا لخطورتها على المفاصل والعضلات والصحة عموما، لذلك ينصح دائما الأمهات بتشجيع أطفالهن على ممارسة التمارين الرياضية والتعرض لأشعة الشمس فى الصباح الباكر نظرا لما تحتويه من فيتامين د المهم لصحة العظام، وكما ذكر موقع patients بعض الأطعمة الغنية بالفيتامينات والتى تحمى الأطفال من هشاشة العظام وهى:

1:البروكلى، يحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تساعد على قوة العضلات والمفاصل وحمايتها من الهشاشة والكسر.



بروكلى بروكلى

2:الكرنب، واحد من أفضل الأطعمة التى تبنى العضلات وتحافظ على صحة العظام وحمايتها من الالتهاب والهشاشة ، لذلك يجب تشجيع الأطفال على تناولها بطرق مختلفة.

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3:السمك، يحتوى على نسبة عالية من العناصر الغذائية ومنها الكالسيوم المهم لصحة وبناء العضلات ووقايتها من هشاشة العظام والكسور.



سمك سمك

4:الزبادى، من الطرق الطبيعية التى تحد من خطر الإصابة بهشاشة العظام والتهاب المفاصل، حيث انه يحتوى على مصدر كبير من البروتين والفيتامينات الأخرى المهمة لصحة وقوة العضلات.

5:البيض، يحتوى على فيتامين د وهـ وأ، والعديد من الفيتامينات الأخرى التى تقوى العظام وتحميها من الهشاشة والكسر.