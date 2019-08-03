شكرا لقرائتكم خبر عن خلى بالك من جنينك.. علامات لو ظهرت عليكى تدل على تسمم الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال فترة الحمل تتعرض المرأة لمشاكل صحية عديدة تؤثر عليها وعلى صحة الجنين، ويعتبر تسمم الحمل من أخطر هذه المشاكل، وحسب ما ذكره موقع emedicinehealth فأن هناك علامات تظهر على الحامل وتدل على اصابتها بتسمم الحمل وهى: 1:انتفاخ شديد فى الوجه واليدين. 2:الصداع المزمن والمستمر. 3:زيادة الوزن بشكل ملحوظ. 4:الغثيان والقئ. 5:اضطراب النظر والرؤية. 6:صعوبة فى التبول. 7 الاغماء المتكرر. 8:ألم فى العضلات والمفاصل. Advertisements 9:ألم شديد فى الجزء العلوى من البطن.

تسمم الحمل وهناك بعض العوامل التى تزيد من فرص الاصابة بتسمم الحمل وهى: 1:إذا واجهت المرأة مشاكل صحية فى الحمل فقد يزيد من اصابتها بتسمم الحمل فى المرات القادمة. 2:النساء اكثر من 40 عام اكثر عرضا لتسمم الحمل أو تحت 20 عام . 3: التاريخ العائلى قد يزيد من خطر الإصابة بتسمم الحمل. 4:مرض السمنة يؤثر على الحمل ويسبب التسمم . 5: مرضى السكر والضغط المرتفع أكثر عرضا لتسمم الحمل. وينصح عند ظهور أى من الأعراض على المرأة الحامل بزيارة الطبيب لوصف العلاج المناسب للحالة.

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