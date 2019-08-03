شكرا لقرائتكم خبر عن مش زيادة وزن وخلاص.. اعرف السمنة ممكن تعمل إيه فى صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يعانى الكثيرون من الإصابة بالسمنة المفرطة ولا يعرفون مخاطرها الصحية العديدة، فقد تزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة وتؤثر على صحة الجسم لذلك ينصح بالحفاظ على وزن الجسم ورشاقته.

وحسب ما ذكره موقع self فإن أبرز المخاطر والأمراض التى تسببها السمنة المفرطة هى:



السمنة

1:مرض السمنة يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وهو من الأمراض المزمنة التى تؤثر على صحة الجسم و تزيد من خطر الإصابة بالجلطات.

2:مرضى السمنة هم الأكثر عرضا للإصابة بمرض السكر وهو من الأمراض المزمنة الخطيرة التى تؤثر على باقى أعضاء الجسم وخصوصا الأطراف، وقد يهدد الحياة بالخطر.

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3:تسبب السمنة أمراض القلب وتصلب الشرايين وتزيد من خطر الإصابة بالجلطات والأزمات القلبية.

4:تعتبر السمنة المفرطة من ابرز أسباب الًإصابة بهشاشة العظام الذى يؤثر على المفاصل والعضلات بسبب الضغط الشديد عليهم.

5:تسبب السمنة مشاكل فى الجهاز التنفسى والرئتين وعدم القدرة على التنفس بشكل صحيح.