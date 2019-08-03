شكرا لقرائتكم خبر عن بلاها مكواه ولا بروتين.. 5 فواكه هتقوى شعرك وتخليه حرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مكواه وسيشوار وبروتين، من الطرق التى تسعى إليها السيدات دائما لجمال الشعر ونعومته، ولكنها قد تسبب تلف الشعر وتساقطه، لذلك ينصح باتباع الطرق الطبيعية لجمال الشعر وذكر موقع goodhousekeeping بعض أنواع الفواكه التى تعزز صحة الشعر ونعومته وهى:

1:الافوكادو، من أبرز أنواع الفواكه التى تحتوى على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تقوى بصيلات الشعر وتساعد على نموه ونعومته.



افوكادو

2:الأناناس، من الفواكه الغنية بفيتامين سى والعديد من الفيتامينات التى تعمل على تنعيم الشعر وقوته وعلاج التهابات فروة الرأس.

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3:البرتقال، يحتوى على فيتامين سى والمواد المضادة للأكسدة والعديد من الفيتامينات الأخرى التى تعمل على حماية الشعر من التلف والتساقط ، كما أنه يعمل على نعومة الشعر.



تفاح

4:التفاح، يحتوى على مركب الفينول الذى يعمل على تقوية بصيلات الشعر ويساعد على نموه وقوته، كما أنه يعمل على نعومته وحمايته من التساقط والتلف.

5:العنب، يحتوى على المواد المضادة للأكسدة والخصائص المضادة للالتهاب والعناصر الأخرى التى تساعد على تقوية بصيلات الشعر وحمايته من التلف.