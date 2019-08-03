شكرا لقرائتكم خبر عن 4 فيتامينات مهمة لصحة عقلك وتركيزك.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التركيز والنشاط من الأشياء التى نسعى لتحقيقها دائما لذلك ينصح بتناول الأطعمة التى تحتوى على بعض الفيتامينات التى تساعد على التركيز وتعزز صحة الجهاز العصبى، وحسب ما ذكره موقع developinghumanbrain فأن هناك بعض الفيتامينات التى تساعد على التركيز وهى:

فيتامينe

يحتوى فيتامين e على العديد من العناصر والخصائص التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى وتحميه من الأمراض ومنها الزهايمر والخرف، ويوجد ذلك فى المكسرات وزيت عباد الشمس والسبانخ واللفت.

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حمض الفوليك

يحتوى حمض الفوليك على كمية عالية من الخصائص والعناصر التى تعزز صحة العقل وتساعد على التركي والنشاط.



فيتامين

فيتامين سى

له دور كبير فى نقل الرسائل العصبية خلال المخ ويعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى وتحسن الصحة العقلية وتساعد على التركيز والنشاط، ويوجد فى البرتقال والجوافة واليوسفى.

فيتامين ب

من أفضل الفيتامينات التى تحافظ على صحة الجهاز العصبى وتساعد على التركيز والنشاط وتحد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، لذلك ينصح بتناول الخضروات والفواكه التى تحتوى على فيتامين ب.