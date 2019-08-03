9 علامات لو ظهرت عليك بتقولك عندك فيروس سى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيروس سى من الأمراض الخطيرة التى يتعرض لها الكثيرون وهو عبارة عن التهاب فيروسى يصيب الكبد ويسبب التعب الشديد وعدم القدرة على بذل مجهود، وحسب ما ذكره موقع healthcare فأن هناك بعض العلامات التى تدل على الإًصابة بالفيروس وهى: أعراض فيرس سى أعراض فيرس سى

فيرس سى 1:الشعور بالتعب والإرهاق الشديد وعدم لقدرة على بذل أى مجهود. 2:ضعف الشهية وعدم القدرة على تناول الطعام وإنقاص الوزن. 3:الغثيان والقىء المستمر. 4:ألم شديد فى المعدة. 5:ألم فى المفاصل والعضلات. 6:اضطرابات فى حركة الأمعاء. Advertisements 7: اصفرار العيون أو الجلد. 8: لون البول يكون داكن. 9:تورم القدمين. عند ظهور أى من الأعراض ينصح بزيارة الطبيب وإجراء الفحوصات واختبارات الدم والمتابعة مع الطبيب لتناول الدواء فى مواعيده المضبوطة. وهناك بعض النصائح للوقاية من فيرس سى نصائح للوقاية من فيرس سى

نصائح للوقاية من فيرس سى 1:عدم تبادل الأدوات الشخصية من شخص لأخر وذلك للوقاية من الفيروسات والعدوى. 2:ينصح بغسل الخضراوات والفواكه لتجنب انتشار العدوى. 3:تجنب استخدام المراحيض العامة للوقاية من الجراثيم والفيروسات. 4:غسل اليدين باستمرار والاهتمام بالنظافة الشخصية.

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