شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من ضغط الدم المرتفع.. عصير الليمون فيه الخلاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الليمون من أهم مصادر فيتامين سى، والذى له آثار صحية هامة على صحة الجسم ويساهم فى تقوية المناعة وزيادة قدرة الجسم على مقاومة الأمراض والعدوى عند مهاجمه أى مرض لجسمه خاصة نزلات البرد والأنفلوانزا، وبجانب فوائده في تقوية المناعة، يعتبر الليمون من أفضل العلاجات الطبيعية التي تساعد في ضبط ضغط الدم المرتفع وصحة القلب والأوعية الدموية، حسبما ذكر موقع" webmed".



ضغط الدم

الليمون غنى بعنصر البوتاسيوم والذى يساهم مع عدد من العناصر الأخرى الموجودة بالجسم مثل الصوديوم للحفاظ على توازن الأملاح داخل الجسم والسوائل فى الدم مما يحافظ على مستوى ضغط الدم ويمنع نوبات ارتفاعه ومنع تكون الجلطات داخل الشرايين لأنه يسهل سريان الدم بداخلها .

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كما أن للبوتاسيوم الموجود بوفرة داخل الليمون له دور كبير فى المحافظة على عضلة القلب والكهرباء القلبية التى تنظم ضربات القلب، كما يساعد فى تحسن عملية سريان الدم داخل شرايين القلب وضخها إلى كافة أنحاء الجسم.

الليمون يعتبر واحدًا من أفضل العلاجات المفيدة في ضبط ضغط الدم، لأنه يعمل على خفض ضغط الدم المرتفع، كما يعمل على إكساب الأوعية الدموية المرونة اللازمة لمرور الدم خلالها، بالإضافة لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تكافح الجذور الحرة التي تؤثر سلبًا على صحة القلب.