شكرا لقرائتكم خبر عن لمحبى أكل الثلج باستمرار.. علامة على الإصابة بنقص الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعشق الكثيرون تناول الثلج دون أن يكون لذلك سبب أو فائدة تعود على صحتهم من تناوله، ولكن الأبحاث العلمية أكدت أن الأشخاص الذين يفضلون أكل الثلج مصابون بحاله تسمى "ازدراد الجليد "Pagophagi".

وحسبما أكد موقع "healthline" فإن هذه الحالة قد لا تكون خطيرة على الصحة ولكنها علامة على وجود مشكلة صحية أخرى تحتاج إلى مزيد من الفصح لعلاجها مبكرا. أعراض الإصابة بازدراد الجليد تعتبر الشهوة لتناول الثلج ومضغه من أهم أعراض الإصابة بازدراد الجليد، عادة اشتهاء ذلك لفترة قصيرة لا يكون دليلاً على الإصابة بأي مشكلة صحية أخرى، فى حين إن استمر الأمر لأكثر من شهر من الممكن أن يتم تشخيص إصابتك بازدراد الجليد، ليكون عليك البحث عن الأسباب الكامنة ورائه Advertisements

ازدراد الجليد حالة طبية مرتبطة بنقص الحديد ويصاحبها أعراض أخرى تؤكد وجود مشكلة صحية وهى الشعور بألم فى الصدر وزيادة معدل ضربات القلب.

يجب على الشخص الذى يشتهى تناول كمية كبيرة من الثلج لمدة شهر متتالية ضرورة التوجه إلى الطبيب فورا لإجراء بعض الفحوصات الطبية لاكتشاف السبب الحقيقى وراء تلك الحالة التى قد لا تشغل بال المصاب بها بأنه يعانى بالفعل من أزمة صحية.

فإذا كان السبب الكامن وراء الإصابة بازدراد الجليد هو نقص الحديد فسيقوم الطبيب بعلاج هذا النقص لتتمكن من التخلص من توحمك على الثلج، خاصة أن تناوله بشكل مستمر يؤدى إلى حدوث أضرار مباشرة على صحة الأسنان.