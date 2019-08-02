شكرا لقرائتكم خبر عن موسم المانجة انطلق.. أشخاص ممنوعون بأمر الطبيب من الاستمتاع بها.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المانجو من أكثر الفواكه شعبية على مستوى العالم، وهناك العديد من أنواع المانجو المختلفة، تتميز جميعها بطعمها الحلو، وتحتوى على أكثر من 20 نوع من الفيتامينات والمعادن، حسبما ذكر موقع "medicalnewstoday".

وتتميز المانجو بالعديد من الفوائد الصحية المهمة للجسم مثل تحسين المناعة، وصحة الجهاز الهضمى والبصر، وكذلك انخفاض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، وتحتوى على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية، لكنها تحتوى على نسبة عالية من المغذيات خاصة فيتامين C، الذى يساعد على تقوية المناعة وامتصاص الحديد والنمو.

وبالرغم من كل هذه الفوائد الصحية للمانجو، إلا أن هناك بعض الأشخاص الممنوعين بأمر الطبيب من تناولها أو الإفراط فيها لأنها قد تسبب لهم مشاكل صحية وهم :

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المانجو

1- مرضى الكلى، لأنها من الفواكه الغنية بأملاح الأوكزيلات، التى تجعلهم عرض للإصابة بالحصوات وزيادة أملاح البول ما يسبب الإصابة بحرقة عند التبول.

2- مرضى الكبد، لاحتوائها على نسبة عالية من الأملاح، التى تتسبب فى تخزين السوائل داخل الجسم، ما يؤدى إلى تورم مناطق متفرقة بأجسادهم.

3- مرضى حساسية المانجو، لأن تناولها قد يتسبب فى إصابتهم بطفح جلدى واحتقان الأنف، وضيق التنفس.

4- مرضى السكرى، لاحتوائها على نسبة عالية من السكريات، التى تتسبب فى ارتفاع مستوى الجلوكوز بالدم.

5- مرضى الضغط المرتفع، لاحتوائها على نسبة عالية من الأملاح، التى تهددهم بالارتفاع المفاجئ لضغط الدم.

6- الأشخاص الذين يعانون من نسبة عالية من أملاح الأوكزيلات فى البول، لأن تناول المانجو قد يجعلهم عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل وحصوات الكلى.