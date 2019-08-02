شكرا لقرائتكم خبر عن الأنفلونزا مش بس رشح واحتقان.. اعرف امتى بتصيب المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرف الأنفلونزا التى يصاب بها أى شخص بأنها عدوى فيروسية تسبب الإصابة بالرشح والمشاكل التنفسية كالكحة وارتفاع درجة الحرارة، ولكن الأنفلونزا ليست هى فقط ما نعرفها وشائعة، فهناك أنفلونزا تصيب المعده وتؤدى إلى التهابها وهى أعراض تتشابه مع أسباب أخرى كثيرة، ولكن السبب الحقيقى ورائها هو الأنفلونزا، حسبما أكد موقع "مايو كلينك".



انفلونزا

الأعراض المعروفة الأكثر شيوعا عند الاصابة بالأنفلوانزا هى السعال، الاحتقان، آلام فى العضلات.

أما انفلونزا المعده فتهاجم أماكن أخرى وتسبب التهابها، وأكثر الأعضاء التى تتأثر بهذا النوع من الفيروسات هى المعده والأمعاء، ما يؤدى إلى ظهور الكثير من الأعراض مثل الإسهال، القيء، الحمى، رعشه، صداع، آلام بالجسم.

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يمكن تقليل مخاطر التعرض للإصابة بالأنفلونزا والتهاب المعدة والأمعاء من خلال غسل اليدين كثيرًا بالصابون والماء، بالإضافة إلى تعقيم الأسطح الملوَّثة التي يتكرر لمسها.

لقاح الأنفلونزا السنوي هو الطريقة الأكثر فعالية لتقليل مخاطر الإصابة بالإنفلونزا أو تقليل حدتها، في حالة الإصابة بها يتوفر لقاحان فمويان للفيروس يتم اعطاؤها للأطفال لتقليل حده الأعراض التى قد تظهر مصاحبه للإصابه بالمرض.