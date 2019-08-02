شكرا لقرائتكم خبر عن للسيدات فقط.. انقطاع الطمث المبكر يدل على مشاكل صحية.. والفحص مطلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر كل سيدة بمرحلة فى حياتها تؤكد لها ظهور علامات الشيخوخة وتقدمها فى السن، وأبرز هذه المراحل هى مرحلة انقطاع الطمث، وانقطاع الدورة الشهرية قد يحدث أيضا للسيدات فى سن صغيرة وهو ما يؤدى إلى الشعور بالقلق خوفا من وجود مشاكل صحية لديها، مما يتطلب ضرورة الفحص الطبى واستشارة الطبيب وإجراء العديد من الفحوصات الطبية لمعرفة السبب وراء انقطاع الطمث.

ووفقا لما كشف عنه موقع "healthline" فإنه فى حالة انقطاع الدورة الشهرية عند المرأة فى سن صغيرة لثلاث مرات متتالية فهناك عدى أسباب وراء ذلك أهمها الحمل، وأسباب أخرى تطلب فحصا طبيا عاجلا.





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- يجب فحص الأعضاء المسئولة عن الدورة ومنها المبيض، والرحم، والغدة النخامية في المخ، لأن لدى وجود خلل في تلك الأعضاء قد يؤثر على الطمث.

- يمكن أن تكون وظيفة المبيض غير الطبيعية نتيجة الإصابة بتكيسات المبيض، حيث لا تحدث الإباضة أو تحدث بشكل غير منتظم، أو انخفاض فى وظيفة المبيض التى يمكن أن تظهر كانقطاع الطمث المبكر.

لعلاج تلك الحالة يجب معرفة تاريخ السيدة جيدا الصحى بجانب الفحص البدنى لأعضائها الداخلية ومستوى الهرمونات التى تفرز من الغده النخامية.

علاج انقطاع الطمث يعتمد على السبب وإذا كان انقطاع الطمث مرتبطاً بمستويات منخفضة من الاستروجين فالأمر المقلق هو أن المرأة قد تكون أكثر عرضة لخطر هشاشة العظام والكسور، لذلك يتم وصف مكملات الأستروجين مع موانع الحمل الفموية.