مشروبات تخسيس ببذور الشيا لخسارة الوزن.. فيديو

هل تبحثين عن مشروب منعش، بنكهة طيبة وفوائد في خسارة الوزن؟ إذاً مشروب المانغو مع بذور الشيا هو الخيار الأمثل لك؛ إذ تقوم رولا بتحضيره بأبسط المكونات وأكثرها تغذية، وهدفها الأساسي منح الجسم الترطيب اللازم مع حرق الدهون، إليك تفاصيل الوصفة:

- ملعقتان كبيرتان من بذور الشيا

- كوب من حليب جوز الهند أو حليب اللوز غير المحلَّى

- نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا

- نصف كوب من المانغو المثلج

- نصف ملعقة صغيرة من جوز الهند المبروش

الفوائد الصحية لكل واحدة من هذه المكونات:

بذور الشيا: غنية بالألياف الغذائية والبروتين.

حليب اللوز: قليل السعرات الحرارية وهو مغذٍّ.

حليب جوز الهند: قليل السعرات أيضاً وقامع للشهية.

الفانيلا: ستضيف نكهة مميزة للمشروب.

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والمانغو غنية بالفيتامين C والمعادن، الكالسيوم، المغنيزيوم، وفيتامينات B.

تخلط المكونات في الخلاط، ويتم تناول هذا المشروب المغذي، الذي يحتوي على 235 سعرة حرارية، في الصباح والمساء، ما سيضمن لك خسارة الوزن وحرق الدهون العنيدة.

شاهدي بالفيديو مشروب المانغو مع بذور الشيا

لم تكن هذه الوصفة التي تعتمد على بذور الشيا هي الوحيدة التي قدمتها رولا، بل هنالك العديد من الوصفات المشابهة التي تمنحك خسارة الوزن، كمشروب شاي بذور الشيا البارد لتنحيف الخصر، ومكوناته:

ملعقتان كبيرتان من بذور الشيا

ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون

نصف ملعقة صغيرة من السكر الأسمر

ثلج وشرائح من الليمون

ضعي بذور الشيا في الماء، وأضيفي من بعدها بقية المكونات، يترك المشروب في البراد لمدة 15 دقيقة إلى أن يبرد.

يمنحك هذا المشروب الطاقة ويزودك بالفيتامينات والبروتينات التي يحتاجها الجسم، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة والألياف الغذائية التي تمنحك الشعور بالشبع لفترة طويلوبالتالي خسارة الوزن..

شاهدي فيديو شاي بذور الشيا لتنحيف الخصر: