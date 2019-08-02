بنجلاديش تتصدى لأسوأ تفشٍ لحمى الضنك

تكافح بنجلاديش للتصدي لأسوأ تفشٍ لحمى الضنك، إذ عجت المستشفيات بالمرضى مع انتشار المرض سريعاً في هذا البلد المكتظ بالسكان.

ووفقا للأرقام الرسمية، توفي ما لا يقل عن 14 شخصاً، بينما أصيب أكثر من 17 ألفا بالفيروس حتى الآن هذا العام، ما يجعله أسوأ الأعوام منذ تسجيل أول تفشٍ عام 2000.

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وقالت وزارة الصحة في بنجلاديش، الخميس، إن الأطباء شخصوا أكثر من 1400 حالة بأنها إصابة بحمى الضنك في الساعات الـ24 الأخيرة وحدها.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن 50 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم بسبب الحمى.

وأشار مسؤولون في مجال الصحة إلى إن المستشفيات في العاصمة دكا، وهي أكثر المناطق المنكوبة ويسكنها أكثر من 20 مليون نسمة، تجد صعوبة في توفير مساحة بها تستوعب كثيرين يعانون من أعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة والقيء وآلام المفاصل.

وأوضح وزير الصحة في بنجلاديش زاهد مالك أن الحكومة أطلقت مبادرات للتصدي للأمراض التي ينقلها البعوض، شملت حملات توعية وجهود قتل يرقات البعوض، مضيفا: "نحتاج جهودا مكثفة للتعامل مع الأزمة".