مساعدات أوروبية بـ110 آلاف دولار لمكافحة حمى الضنك بالفلبين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، تقديم 100 ألف يورو (110.8 ألف دولار) كمساعدات إنسانية للمجتمعات الأكثر تأثرا بتفشي "حمى الضنك" في الفلبين، التي شهدت وفاة أكثر من 560 شخصا بالمرض.
ويساعد هذا الدعم الصليب الأحمر الفلبيني من أجل تقديم المساعدة الضرورية، مثل إنشاء وحدات الطورائ الطبية لمرض الضنك أو توسيع العنابر الصحية بالمستشفيات المحلية الحكومية أو توفير فرق التمريض للاستجابة لحالات الإصابة المنتشرة بالفيروس.
وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان: "مصادر المياه التي يمكن أن تكون مصدر تكاثر البعوض سيتم تطهيرها ومعالجتها بعامل تحكم بيولوجي للقضاء على يرقات البعوض".
وأضاف أن المساعدة ستفيد 300 ألف شخص في أشد المناطق إصابة في الأقاليم الـ5، بما في ذلك العاصمة مانيلا.
يشار إلى أنه في شهر يوليو/تموز أعلنت إدارة الصحة حالة التأهب الوطنية لمواجهة حمى الضنك بعد الزيادة الحادة في عدد الحالات، في مسعى لتعزيز الرقابة وتعزيز استراتيجية مكافحة المرض.
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