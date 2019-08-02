خديجة ملاح أول مسلمة تخوض منافسات سباق "غلورياس للخيول" في بريطانيا

تاج: خديجة ملاح، أول فارسة محجبة، سباق الخيول، بريطانيا

شاركت خديجة ملاح، من بيكام شرق لندن، في منافسات سباق غلورياس غودوود للخيول، الخميس، بالحجاب أمام جمهور يصل إلى 25 ألف شخص، لتصبح أول امرأة تشارك في هذا السباق مرتدية الحجاب، حيث يعتقد أن الطالبة، التي يبلغ عمرها 18 عاما، أول امرأة في بريطانيا تشارك في سباق للخيول مرتدية الحجاب.

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وأوضحت هيئة الإذاعة البريطانية في تقريرها أن خديجة شاركت في كأس ماغنوليا، وهو سباق خيري للهواة يشارك في منافساته نساء فقط، مع البطلة الأولمبية في سباقات الدراجات فيكتوريا بيندلتون التي تحولت لرياضة سباقات الخيول، والنجمة التلفزيونية فوغ ويليامز.

وقالت خديجة لـ«بي بي سي»: «منذ صغري كنت أود أن أصبح شخصا يتطلع له الناس»، موضحة: «أصبحت بالفعل أتلقى رسائل من فتيات مسلمات ويسعدني أن تصلني رسائل من جميع من أؤثر عليهن بصورة إيجابية». وبدأت خديجة الاهتمام بسباقات الخيول منذ سبعة أعوام، ولكنها لم تمتط صهوة جواد للسباق إلا في أبريل (نيسان) من العام الحالي، مؤكدة: «الناس ترحب بوجود وجه جديد في مجال سباق الخيول».

وأضافت هيئة الإذاعة البريطانية أنه يجري حاليا إعداد فيلم وثائقي بعنوان «امتطاء حلم» عن خديجة، وتقول فيه: «هناك صورة نمطية عن الفتيات المسلمات وعدم قدرتهن على مواصلة أحلامهن في مجال الرياضة».

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واشتركت خديجة في نادي «بريكستون إبوني» للخيول، عندما وجدت أمها منشورا للدعاية عنه في المسجد. وأثناء تدربها على ركوب الخيل، لم تتخل خديجة عن دراستها كما أنها كانت تعمل في وظيفة مؤقتة، إلى جانب العمل التطوعي وتدريب راكبي الخيول الصغار في نادي «بريكستون إبوني».

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