معمرة أميركية تحتفل بعيد ميلادها الـ107 وتكشف عن سرق بقائها على قيد الحياة

شاركت معمرة احتفلت بعيد ميلادها الـ107 يوم الأربعاء الماضي، سر بقائها على قيد الحياة كل هذا الوقت، وربطته بـ«عدم الزواج»، بحسب شبكة «سي إن إن»، ورغم أن لويز ساينور، التي تعيش في برونكس في نيويورك ، تحافظ على نظام غذائي صحي وتمارس تمارين رياضية بانتظام، إلا أنها تعتقد أن السبب الحقيقي

وقالت سينور لقناة WCBS التابعة لـ "سى إن إن": "لو كانوا يمارسون الرياضة، فأنا أمارسها، ولو كانوا يرقصون فأنا أرقص قليلا. فبعد الغذاء سألعب البينجو، لذلك لدى يوم مزدحم للغاية". وتابعت أعتقد أن سر السبعة بعد المائة هو أننى لم أتزوج أبدا، أعتقد أن هذا هو السر، فشقيقتى تقول لي "أتمنى لو أننى لم أتزوج أبدا".

وتبلغ شقيقتها من العمر 102 عام أيضا، لذلك فإن طول العمر ربما يبدو يكون منتشر فى عائلتها. وقد احتفلت سينور بعيد ميلادها في مركز بارتو كومينتى، وحضر الحفل أكثر من 100 شخص. وتعد أليليا مورفى التى تبلغ من العمر 114 عاما هي أطول معمرة في الولايات المتحدة، وتعيش أيضا فى هارلم فى نيويورك، التي ولدت فيها سينور.

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