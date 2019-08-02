حسّن مزاجك بـ100 جرام شوكولاتة.. تقلل الاكتئاب 70%

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رحاب أحمدالجمعة 2019/8/2 04:44 م بتوقيت أبوظبي
الشوكولاتة تحسن المزاج وتقاوم الاكتئاب
كشفت دراسة بريطانية أن تناول الشوكولاتة يساعد في تقليل خطر الاكتئاب بنسبة تصل إلى 70%.
ونقلت صحيفة "صن" عن جامعة لندن كوليدج أن الاستمتاع بأكثر من ١٠٠ جرام يوميا من الشوكولاتة يعزز الصحة العقلية.
وأوضحت الدراسة التي شملت ١٤ ألف شخص أن أكبر المستهلكين للشوكولاتة كانوا أقل عرضة بنسبة ٥٧% للمعاناة من مشاعر الحزن وأن أولئك الذين يتناولون الشوكولاتة الداكنة فقط قللوا من مخاطر تعرضهم لهذه المشاعر بنسبة ٧%.
وأعرب العلماء عن اعتقادهم بأن المركبات الرئيسية في الشوكولاتة مثل الفلافونويدات والفينيل إيثيل أمين لها تأثير يعزز الشعور بالسعادة، وأكدوا أن حجم تحسين المزاج الذي تحمله الشوكولاتة غير متوقع.
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