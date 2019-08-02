35 طبيبا يفصلون توأما موصول الرأس في بنجلاديش

ربيعة ورقية تمشيان مع والدهما بمستشفى في دكا

أعلن جراحون مجريّون نجاحهم في فصل فتاتين توأم موصولتين عند مستوى الرأس، الجمعة، في دكا عاصمة بنجلاديش بعد سلسلة من العمليات الجراحية الطويلة.

وقال جراح الأعصاب أندراس سوكاي إن الفتاتين في وضع مستقر بعد عملية الفصل النهائي التي استمرت حوالى 30 ساعة، وشارك فيها فريق من 35 طبيبا مجريا متخصصا.

وأوضح الجراح الذي أدار العملية لحساب منظمة "فاونديشن أكشين" غير الحكومية المجرية: "يجب أن نتوخى الحذر في مرحلة ما بعد العملية".

وولدت ربيعة ورقية "3 سنوات" موصولتين عند مستوى الجمجمة، وهو الأمر الذي يؤدي في معظم الحالات إلى وفاة مبكرة.

وأكد جيرجيلي باتاكي المكلف بالجراحة التجميلية: "كانت من أصعب التشوهات ومن أكثرها تعقيدا التي رأيتها حتى الآن".

Advertisements

وأعرب والد الطفلتين رفيق الإسلام عن فرحته العارمة قائلا: "فصل الأطباء طفلتي، لقد رأيت ذلك بأم العين وهما في وضع جيد الآن، آمل بأن تتعافيا تماما، وأن تتمكنا من عيش حياة طبيعية".

وفي عام 2017، اتصل رفيق الإسلام، وهو مدرّس في منطقة بابنا الريفية الفقيرة، بالمنظمة التي أسسها الطبيبان سوكاي وباتاكي في 2002 لتوفير المساعدة في المجال الجراحي للفقراء.

وأجرى الجراح المجري استفان هوداك عملية أولى على الفتاتين عام 2018، في دكا من أجل فصل الأوعية بين الرأسين.

وتوجهت الشقيقتان بعد ذلك إلى المجر في يناير/كانون الثاني للخضوع لمدة 6 أشهر لسلسلة من 40 عملية بهدف تفريق الجمجمتين تدريجيا بواسطة نظام زرع واستنبات أنسجة جديدة.

وعادت الفتاتان إلى بنجلاديش في 21 يوليو/تموز برفقة الفريق الطبي التابع للمنظمة للخضوع لعملية نهائية في بلدهما.

وأكدت المنظمة غير الحكومية أنها أجرت حوالي 500 عملية جراحية ترميمية في أفريقيا وآسيا، حيث عالجت خصوصا لاجئين من الروهينجا فروا من بورما إلى بنجلاديش.