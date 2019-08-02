تصنيع قلب من الكولاجين باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجح علماء أمريكيون، الخميس، في تصنيع أجزاء من القلب من الكولاجين باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد عبر تقنية متقدمة يقولون إنهم يمكن أن ينتجوا من خلالها أعضاء كاملة في يوم من الأيام.

وبحسب مجلة "ساينس" تتيح التقنية الجديدة إعادة إنتاج الهياكل البيولوجية المعقدة في جسم الإنسان بأعلى مستوى من الدقة حتى الآن، وبعد ذلك، تدمج الهياكل المنتجة مع الخلايا الحية والشعيرات الدموية بدقة 20 ميكرومترا، وهي نسبة أكبر بكثير من معظم الطابعات الثلاثية الأبعاد المستخدمة لإنتاج هياكل من البلاستيك.

وقال آدم فاينبرج، الأستاذ في هندسة الطب الحيوي في جامعة كارنيجي ميلون في بنسلفينيا، الذي شارك في كتابة البحث: "ما تمكنا من إظهاره هو أنه يمكنك طباعة صمام قلب من الكولاجين".

وأضاف: "لم نضعها بعد في جسد حيوان، لكننا أنشأنا نظاما يمكنه محاكاة ضغط الدم ومعدل تدفقه في جسم الإنسان ووضعناه فيه، وتبين أنه يعمل".

والكولاجين مادة مثالية؛ لأنه موجود في كل الأنسجة البشرية. وفي البداية، أعطت محاولات الطباعة الأولى نتائج هلامية، لكن العلماء في جامعة كارنيجي ميلون نجحوا في جعله صلبا بعدما أجروا تعديلات في الرقم الهيدروجيني.