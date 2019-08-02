شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى متلازمة لينش.. تناول الأسبرين كل يوم يخفض خطر الإصابة بسرطان القولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن آلاف الأشخاص الذين يعانون من متلازمة لينش (LS) يجب أن يتناولوا الأسبرين كل يوم لخفض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يولد الأشخاص الذين يعانون من متلازمة لينش (LS) في خطر متزايد من الإصابة بالمرض القاتل، مع تشخيص أربعة من كل خمسة أشخاص في النهاية.

لكن أظهرت دراسة كبيرة أن الناس يمكنهم خفض احتمالات تطويرهم عن طريق تناول الأسبرين يوميًا لمدة عامين، مما دفع التغيير في الإرشادات.

وعلى الرغم من وصفها بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح ، إلا أن المؤسسات الصحية جادلت بأن معظم الأشخاص الذين يعانون من LS ليسوا على علم بوجود المرض.

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تشير التقديرات إلى أن حوالي 200 ألف شخص في المملكة المتحدة لديهم متلازمة لينش LS ، لكن الفحص الأفضل من شأنه أن ينقذ الأرواح.

وقال الباحثون أنه لا توجد أعراض أخرى لمتلازمة لينش، لكنها يمكن أن تؤدي إلى السرطان في سن مبكرة، ويرتبط بشكل خاص بالقولون والمستقيم أو الأمعاء وكذلك بطانة الرحم والجلد والدماغ.

تمثل LS حوالي واحد من كل 30 من أورام القولون والمستقيم في المملكة المتحدة ، وفقًا للمعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية (NICE).