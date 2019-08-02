شكرا لقرائتكم خبر عن هرمون "الحب" فعال فى علاج اكتئاب ما بعد الولادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت دراسة طبية بأن هناك نوعا من هرمون الحب يسمى "الأوكسيتوسين"، مهم في تنظيم السلوك الاجتماعي والأمومي، كما أنه مفيد في علاج العديد من اضطرابات الصحة العقلية، بما في ذلك اكتئاب ما بعد الولادة .



ويعتقد أن خلايا مستقبلات هرمون "الأوكسيتوسين"، موجودة فى منطقة الدماغ ، حيث تشارك فى تنظيم سلوك الأم .. علاوة على ذلك ، إن التعبير عن مستقبلات" الأوكسيتوسين" فى هذه الخلايا يكون موجودا فقط عند وجود الإستروجين أيضا .. وهذا ، يعنى أن هذه الخلايا معنية بتحفيز سلوك الأم، بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يؤكد ما أظهرته العديد من الدراسات التى أجريت مؤخرا ، أن هناك علاقة بين التعبير المتغير لمستقبلات الأوكسيتوسين والإكتئاب ما بعد الولادة.. وقال"ريويتشى تيروياما".



وقال ريويتشي تيروياما، أستاذ مشارك في قسم علوم الأحياء في جامعة (واشنطن) :"لقد حاول العديد من الباحثين استكشاف الفرق بين نظام الأوكسيتوسين في الإناث مقابل الذكور، لكن لم يجد أي شخص أدلة قاطعة بنجاح حتى الآن .. لذلك ، تعد النتائج التي تم التوصل إليها بمثابة سبق طبى جديد، حيث يساهم اكتئاب ما بعد الولادة في تدهور صحة الأم وله آثار سلبية على نمو الطفل.



ويفتح هذا الاكتشاف الجديد الأبواب أمام علاجات وأدوية جديدة محتملة للاكتئاب بعد الولادة تستهدف خلايا مستقبلات الأوكسيتوسين. وقال تيروياما: "أعتقد أن اكتشافنا قد يكون عالميًا لجميع الثدييات التي تظهر سلوكًا أموميًا ، بما في ذلك البشر".