10 علامات تؤكد أنه لا يزال طفلك الداخلي يؤلمك

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 2 أغسطس 2019 02:26 مساءً - أحياناً ينتاب الإنسان حالة يجذبه الحنين فيها بالعودة إلى الطفولة، يحدث ذلك حينما تتراكم آثار الحزن الذي لم يتم حلها خلال فترة الطفولة وبالنسبة لأولئك الذين عانوا من سوء المعاملة أو الإهمال، فإن الآثار لها عواقب بعيدة المدى وعلامات أكثر تحديداً. سوف يتطلب الأمر أيضاً الكثير من العمل الداخلي الشخصي، وربما العلاج، الذي تدلك عليه استشارية العلاقات الأسرية دينا عرجون

العلامات :

*صعوبة وضع حدود مع الآخرين :

قد لا تعرف كيفية إنشاء حدود مع الآخرين، فهناك من يضع حدوداً صارمة مع الآخرين تجعله دائماً بمفرده، وهناك من يتفانى في خدمة الآخرين، ويجعل احتياجاته ثانوية، وكلاهما يضر بالشخص .

*عدم احترام الذات :

مثل عدم الثقة في نفسك أو قدراتك، والتفكير في نفسك على أنه "أقل من"، إلخ. وقد يؤدي ذلك إلى انتقاد نفسك باستمرار. ويتطور إلى مشكلات صورة الجسم واضطرابات الأكل.

*قضايا الهوية والوقوع في تقمص الآخرين :

قد تجد نفسك معتاداً أو معتادة على تغيير تصرفاتك مثل الأشخاص الآخرين حتى أنك لا تعرف من أنت.

*منافسة دائمة للآخرين :

تشعرين بأنك يجب أن تكوني دائماً "الأفضل" وفي المقدمة. الفشل ليس خياراً وليس شيئاً تستجيبين له جيداً. قد تشعرين بأنك مدفوعة لتحقيق أقصى الدرجات والسعي لتحقيق الكمال.

*الهوس والتعلق بالآخرين والشعور بالحاجة لهم :

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أنتِ تتشبثين بالناس، وتستوعبين أي اهتمام وموافقة، لن تفعلي أي شيء؛ حتى لا تفقدي أحداً وتسعين جاهدة لتكوِّني "إرضاء الناس".

قد يتطور هذا إلى اكتناز، حيث تكرهين التخلي عن أي شيء.

*اضطراب في التعامل مع الآخرين :

قد تواجهين صعوبة في التعامل مع المشاعر القوية من الآخرين وتشعرين بالخجل أو بالذنب عندما تشعرين بالغضب أو الحزن. بالإضافة إلى ذلك، قد تواجهين صعوبة في التحكم في الغضب، أو البكاء بسهولة، أو محاولة تجنب الصراع، أو الإغلاق" أثناء المناقشة. لديك ميل نحو السلوك العدواني السلبي أو العدواني المفرط.

*تشعرين بأنك معرضة للإدمان :

يمكنك ربط نفسك بسهولة بالمخدرات أو الكحول أو المقامرة أو المواد الإباحية أو السجائر أو أي ميول هوسية أخرى.

*تجنب الأشخاص :

لديك خوف شديد أو قلق عندما تضطرين إلى التعامل مع الناس، وتشعرين بأن حياتك أفضل داخل المنزل بعيداً عن الناس .

*القلق من تجارب جديدة :

قد تشعرين بالحاجة للبقاء على روتين ثابت وجدول زمني؛ لأنك تشعرين بالقلق عندما تتغير الأشياء، لديك صعوبة في التكيف مع الأحداث غير المتوقعة أو الجديدة، وقد تتشبثين بمنطقة الراحة الخاصة بك .