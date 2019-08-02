فوائد إكليل الجبل للحامل

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 2 أغسطس 2019 02:26 مساءً - تعطي الأعشاب للحامل بحذر، وذلك لأن هناك الكثير من الأعشاب التي توصف بأنها طبية ولكنها تكون ضارة للحامل، ولذلك فيجب على الحامل عدم استخدام أي نوع من الأعشاب دون الرجوع إلى طبيبها ولو على سبيل الاستخدام الخارجي.

ومن الأعشاب التي كثر السؤال عنها عشبة إكليل الجبل " الروز ماري" وهي من الأشجار المعمرة والعطرية ولذلك تضاف أوراقها إلى الطعام، ويستخدم المغلي منها كعلاج.

عن فوائدها للحامل يتحدث أخصائي التغذية سميح رضوان كما يلي:

أسماء إكليل الجبل:

يطلق عليها عدة أسماء منها الروز ماري وحصى اللبان وحشيشة العرب وكذلك أزير في اللغة الأمازيغية.

وقد وجدت صوراُ لأوراقها في المعابد الفرعونية القديمة نظراً لفوائدها العظيمة .

فوائد الروز ماري للحامل :

تستخدم لعلاج آلام المفاصل والعضلات عند الحامل وتشرب كمغلي.

وتساعد في علاج الدوخة والغثيان.

رائحة أوراقه تسحن من حالتها المزاجية.

الفيتامينات التي تحتوي عليها أوراق اكليل الجبل :

تحتوي على فيتامين ب الهام لصحة الجنين في الأشهر الأولى.

تحتوي على فيتامين ج المهم لعظام الحامل.

تحتوي على فيتامين أ المهم لسلامة نظر الحامل.

دور اكليل الجبل في تحسين مزاج الحامل :

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يقوم مغلي الأوراق بالتقليل من الاكتئاب الذي يصيب الحامل.

ويقلل من توترها.

رائحة الأوراق المنعشة تحسن مزاجها.

فوائد لاكليل الجبل بالنسبة للجنين :

حماية الجنين من التشوهات الخلقية.

المحافظة على مزاج الجنين بعد الولادة حيث يكون هادئاً وقليل البكاء.

أضرار اكليل الجبل :

يعطى بحذر في حال الحوامل التي يعانين من ارتفاع ضغط الدم لأنه يزيد من قراءاته.

وإكليل الجبل من المميعات التي تسبب النزيف فيعطى بكميات قليلة.

كما أنه من مدرات البول وبالتالي فهو يزيد من عدد مرات دخول الحمام وهذا من الأمور المزعجة للحامل خصوصاُ في الشهور الأخيرة حيث يضغط الجنين على مثانتها بصورة عامة.

استخدام إكليل الجبل خارجياً للحامل :

شم أوراقه يحسن مزاجها.

الغرغرة بمنقوع الأوراق يفيد اللثة المتورمة.

المغلي ينقي بشرتها ويزيدها نضارة.