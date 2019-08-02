كيفية وقف نزيف الأنف أثناء الحمل؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 2 أغسطس 2019 02:26 مساءً - هل أصبتِ بنزيف في الأنف أثناء الحمل؟ ولا تعرفين أفضل الخطوات لتوقف هذا النزيف، الدكتور أحمد الجزار استشاري النساء والتوليد أوضح أولى الخطوات وكل ما تحتاجين إلى معرفته عن كيفية إيقاف التدفق ونزيف الأنف أثناء الحمل.

لا تضعي رأسك أو تميلي إلى الخلف: فالقيام بذلك يرسل الدم إلى أسفل أنفك وحلقك وإلى المريء. يمكنك السعال أو الاختناق، أو حتى تقيؤ الدم.

لا تشقّي حشوات من الأنسجة على أنفك: إنها تدعم الدم، وترسله إلى أسفل حلقك. هذا يسبب المشاكل مثل إمالة رأسك إلى الوراء.

بعض النصائح لوقف نزيف الأنف :

لا داعي للذعر! البقاء هادئة سيساعدك على إدارة نزيف الأنف.

ميلي إلى الأمام أو ابقي في وضع مستقيم.

لا تبتلعي أي دم في فمك. ابصقيه بدلاً من ذلك.

ابحثي عن الجزء الناعم من أنفك، أسفل عثرة العظام في الوسط، وقومي الضغط عليها.

أعطي نفسك فرصة لمدة 10 دقائق ممسكة أنفك من فوق مع الضغط بسيطاً.

إذا كانت الفترة من 10 إلى 20 دقيقة ولم يتوقف نزيف الأنف، فاتصلي بطبيبك.

ما يجب فعله بعد وقف نزيف الأنف :

لمدة 24 ساعة بعد توقف نزيف الأنف، لا ترفعي أي شيء ثقيل، ولا تحكي أنفك نهائياً. يجب عليك أيضاً الامتناع عن شرب أي شيء ساخن؛ فقد يتسبب ذلك في تمدد الأوعية الدموية.

قد تتساءلين ما إذا كان نزيف الأنف هو أحد الأعراض الشائعة للحمل. على الرغم من عدم الحديث عنه كثيراً، إلا أن نزيف الأنف أثناء الحمل شائع جداً.

في إحدى الدراسات التي أجرتها جامعة نورث وسترن، عانى 20 في المائة من النساء الحوامل من نزيف في الأنف أثناء الحمل، في حين أن 6 في المائة فقط من النساء يعانين بشكل طبيعي.

أسباب نزيف الأنف أثناء الحمل :

هرمونات الحمل :

تعاني بعض النساء من انسداد الأنف أو نزيف اللثة أثناء الحمل بسبب هرمونات الحمل، وخاصة الأستروجين والبروجستيرون، مما تزيد من تدفق الدم إلى جميع الأغشية المخاطية في الجسم.

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زيادة كمية الدم :

يؤدي الجمع بين الهرمونات وزيادة كمية الدم لدى المرأة الحامل إلى الضغط على الأوعية الحساسة في أنفك ويؤدي إلى تمزقها بسهولة أكبر.

الجفاف :

قد يكون نزيف الأنف علامة على تعرضك للجفاف. عندما تكونين حاملاً، يحتاج جسمك إلى المزيد من الماء، على الأقل 10 أكواب في اليوم. عندما يصبح جسمك جافاً، يمكن أن تجف الأغشية المخاطية في أنفك مما يؤدي إلى النزيف.

بعض نزيف الأنف أثناء الحمل ليس مدعاة للقلق. ومع ذلك، يجب عليك تنبيه مقدم الرعاية الصحية إذا كان لديك نزيف في الأنف أثناء الحمل، ولكن هناك (علامة تحذير من تسمم الحمل)، أو اضطرابات التخثر يمكن أن يسبب نزيف الأنف بشكل متكرر.

علامات تحذيرية في نزيف الأنف أثناء الحمل:

لا يتوقف النزيف بعد 30 دقيقة من الضغط.

تدفق الدم ثقيل للغاية.

لديك مشكلة في التنفس بسبب النزيف