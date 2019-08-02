أفضل المشروبات والأطعمة للتخلص من الصداع

الصداع من أمراض العصر التي تواجه الكثير من الناس، والتي تكون ناتجة عن ضغوط الحياة أو الإصابة بأحد الأمراض أو حتى نتيجة النظام اليومي الخاطئ الذي يتبعه الكثيرون، ومن الممكن التخلص من الصداع من خلال الاهتمام بالغذاء الصحي السليم، وفيما يلي نتعرف على أفضل المشروبات والأطعمة التي تساعد على التخلص من الصداع.

أطعمة للتخلص من الصداع:

1. البطاطا الحلوة





البطاطا الحلوة تحتوي على نسبة عالية من فيتامين ب6، بالإضافة إلى البوتاسيوم، مما يجعلها تساهم في التخلص من حالات الصداع.

2. منتجات الألبان





الحليب ومنتجات الألبان تحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تساعد على توازن السوائل في الجسم، ومنها الكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم، والتي تعتبر من المسكنات الطبيعية للصداع، كما أن منتجات الألبان تساعد على القضاء على الجفاف، ولهذا عند الشعور بالصداع بإمكانك تناول كوب من الحليب كامل الدسم أو تناول أي من منتجات الألبان.

3. الكرز





الكرز يعتبر من أهم الفواكه التي تساعد على التخلص من الصداع بشكل سريع، حيث إنه يحتوي على أكسيد النيتريك، والذي يساعد أيضا على الوقاية من الإصابة بالصداع، ولهذا يمكنك تناول الكرز عند الشعور بالصداع.

4. السبانخ





يعتبر الماغنيسيوم الذي يوجد بالسبانخ من أهم العناصر التي تساعد على التقليل من تقلصات الأوعية الدموية والعضلات المؤدية إلى الإصابة بالصداع، وعليك بتناول السبانخ أو أي من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماغنيسيوم حتى يتوقف شعورك بالصداع.

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5. الأسماك





تناول الأسماك التي تحتوي على الأوميجا 3 على وجه الخصوص يساعد على التخلص من الصداع، حيث إنها لها تأثير مضاد للالتهابات، والجدير بالذكر أن الأوميجا 3 يساعد على حماية غشاء خلايا الدماغ مما يساعد على التقليل من حدة الإصابة بالصداع، ومن هذه الأسماك السلمون والتونة.

مشروبات للتخلص من الصداع:

1. النعناع





النعناع يحتوي على المضادات الحيوية الطبيعية التي تساعد على التخلص من الصداع، ويقي من مشكلات الجهاز الهضمي والقولون والالتهابات المختلفة التي تؤدي للإصابة بالصداع، ولهذا يجب الحرص على تناول كوب من النعناع الساخن فور الشعور بالصداع.

2. البابونج





يعتبر البابونج من المسكنات الطبيعية للصداع، حيث إنه يحتوي على الزيوت العطرية التي لها دور في القضاء على التهابات الأعصاب والعضلات، والتي تكون السبب لحدوث الصداع والألم الشديد بالرأس.

3. الزنجبيل





يساعد الزنجبيل على زيادة تدفق الدم إلى المخ، حيث إنه يعتبر من المنشطات الطبيعية للدورة الدموية، فضلا عن أنه يساعد في علاج المشكلات المختلفة بالأعصاب، مما يساعد على علاج حالات الصداع، ولكن يجب تناوله بحذر عند وجود مشكلات بضغط الدم.

4. الماء





تناول المعدل الطبيعي من الماء يوميا يساعد على الوقاية من حدوث حالات الصداع المتكرر، الذي يصيب الإنسان، حيث إن الجفاف يعد من أهم مسببات الإصابة بالصداع، ولهذا يجب الحرص على تناول ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء على مدار اليوم للوقاية من الإصابة بالصداع.